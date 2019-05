SURPRIZA | Ionut Radu nu vrea sa se intoarca la Inter! Ce planuri ar avea italienii cu cel mai bine cotat portar roman

Ionut Radu este unul dintre jucatorii romani cu cea mai buna cota in acest moment.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Radu a avut un sezon fantastic cu Genoa in Serie A, dar si cu nationala Romaniei U21 alaturi de care s-a calificat la EURO. Inter vrea sa-l readuca pe goalkeeper-ul roman dupa ce l-a cedat la Genoa.

Potrivit presei italiene, Radu nu si-ar dori insa o revenire la Milano. Conform calcioline.com, Radu nu este incantat de o posibila revenire la Inter din moment ce Handanovic este titularul inconstestabil al echipei. Romanul se gandeste serios sa continue la Genoa si din stagiunea urmatoare sau sa se transfere la o formatie ce ii garanteaza locul de titular.

Ce planuri are Inter

Jurnalistii italieni noteaza ca Radu va fi folosit de Inter pentru a-si regla conturile cu UEFA.

Potrivit Gazzetta dello Sport, Radu va fi rascumparat in vara de Inter pentru 12 milioane de euro, dar nu va fi pastrat la Milano. Italienii vor sa-l vanda mai departe pentru cel putin 20 de milioane de euro. Motivul e reprezentant de regula fair-play-ului financiar. Pentru a nu intra in vizorul UEFA, Inter este nevoita sa aiba un profit de 30-40 de milioane de euro.

Radu a intrat deja in top



Ionut Radu este deja cel mai scump portar roman dupa transferul sau la Genoa care s-a ridicat la 9 milioane de euro. Urmatorul in top este Costel Pantilimon, cu doar 3,8 milioane de euro cu transferul sau de la Timisoara la Manchester City.

In conditiile in care Radu va fi vandut de Inter cu peste 22 de milioane de euro va deveni si cel mai scump jucator din istorie. Recordul este detinut in acest moment de Adrian Mutu, cu 22 de milioane de euro dupa transferul sau la Chelsea din 2003.