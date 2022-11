Fundașul român a devenit viral pe rețelele de socializare cu gestul său din finalul partidei. În minutul 87, când gazdele erau în căutarea golului egalizator, Radu a ”arestat” o minge trimisă în aut. Rui Patricio, portarul Romei, a vrut să repună rapid, dar nu a fost lăsat de fundașul român, care a încercat să-i ”ascundă” mingea.

Radu i-a ”cucerit” din nou pe fanii lui Lazio cu gestul său. Mai în glumă, mai în serios, mai mulți fani au cerut, pe rețelele de socializare, ca acesta să fie votat ”jucătorul meciului”.

Portarul portughez s-a ales cu un cartonaș galben pentru că l-a îmbrâncit pe fundașul român. Și Radu a fost sancționat cu ”galben” din partea centralului Daniele Orsato pentru gestul său.

???????? Rui Patricio didn't like Radu trying to hide the ball from him ???? Lazio won 1-0 over city rivals Roma in the Derby della Capitale! pic.twitter.com/IKblkcyIS6