Aceasta este cea mai BANTUITA insula din lume! Este INGROZITOR ce s-a intamplat aici! ATENTIE: Imagini si detalii cu impact emotional

Daca va ganditi ca statul in izolare din cauza pandemiei este ceva horror, trebuie sa aflati ce se intampla pe cea mai bantuita insula din lume.

Acesta este locul in care, pe vremea lui Napoleon, bolnavii de ciuma erau trimisi pentru a se izola. Insula Poveglia este situata in laguna dintre Venetia si Lido si, conform legendelor, ar fi bantuit de fantomele a zeci de mii de oameni care ar fi incetat din viata acolo.

De altfel, potrivit jurnalistilor de la The Sun, solul insulei este format in proportie de peste 50% din cenusa oamenilor care au fost incinerati acolo.

Povestea insulei a fost readusa in actualitate de doi exploratori urbani din Marea Britanie, care au filmat recent un videoclip in diferite zone ale insulei pe care le-au vizitat dupa zeci de ani in care nimeni nu a mai pus piciorul acolo.

Videoclipul lor arata imagini din cladiri abandonate, dintr-un cimitir si dintr-un fost spital de psihiatrie, unde se presupune ca in urma cu 100 de ani ar fi avut loc experimente cumplite.

"A fost foarte, foarte ciudat. Insula este atat de plina de istorie. O multime de oameni au murit acolo si chiar ai impresia ororilor care au avut loc acolo cand te plimbi. Au ars toate cadavrele si i-au lasat acolo unde au stat. Insula nu a fost niciodata curatata cu adevarat, asa ca totul a fost lasat ca atunci.

In timp ce eram acolo, am auzit un sunet de clopotel si a fost destul de infricosator, m-a speriat putin. Intregul loc a fost foarte ciudat, desi cladirea parea sa fi fost extrem de frumoasa.

Aproape nimeni nu a pus piciorul acolo de ani de zile, pentru ca nu exista decat o degradare naturala. Natura a preluat locul cu adevarat si a creat cu adevarat ceva demn de un film de groaza. Este cu siguranta o experienta pe care nu o voi uita in graba", a declarat unul dintre exploratori.

Imagini de pe insula Poveglia sunt disponibile in galeria foto de mai jos, iar videoclipul, care contine scene cu impact emotional, poate fi urmarit aici.

Tweet virala halloween insula Citeste si: