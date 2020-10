Romelu Lukaku a dezvaluit copilaria dificila prin care a trecut: "Parintii mei nu mancau pentru ca eu si fratele meu sa mancam"

Romelu Lukaku a vorbit despre sacrificiile pe care familia sa le-a facut in copilarie pentru el si fratele sau.

Belgianul a marcat sezonul trecut 34 de goluri in toate competitiile si s-a clasat cu Inter pe locul 2 in Serie A. El si-a inceput cariera la Anderlecht pentru care a semnat cand avea doar 16 ani.

"Aveau videoclipuri cu golurile mele si a fost unul impotriva lui Anderlecht, care mi-a ramas in cap pentu ca l-am marcat contra echipei mele preferate din Belgia. Am fost disperat sa joc pentru ei, iar unul dintre visele mele s-a implinit", a spus Lukaku pentru La Gazzetta della Sport

Atacantul lui Inter a vorbit despre mama lui si despre momentele dificile pe care familia sa le-a intampinat.

"Cand tatal meu a incetat sa mai joace fotbal profesionist, eu aveam 6 ani, iar mama mea a fost diagnosticata cu diabet. Am trecut prin cativa ani grei. Mama nu aveam bani asa ca lucra in restaurante. Eu si fratele meu mergeam cu ea dupa meciuri. Parintii mei nu au luat masa pentru ca eu si fratele meu sa putem manca. De fiecare data cand marchez. Fac semnul unui "A" pentru a dedica golul mamei mele, Adolphine, pentru ca fara ea nu as fi ceea ce sunt astazi", a spus belgianul.

