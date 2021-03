El Shaarawy s-a intors! Jucatorul Romei s-a transformat in Messi si l-a umilit pe portarul lui Sahtior! VIDEO cu executia atacantului

Roma a castigat pe teren propriu, impotriva lui Sahtior, scor 3-0, in turul optimilor din finala din Europa League.

Italienii nu i-au dat nicio sansa fostei echipe a lui Mircea Lucescu. Pellegrini a inscris in minutul 20, stabilind scorul primei reprize.

El Shaarawy s-a intors din China in fotbalul puternic al Europei in aceasta iarna si a marcat primul gol de la revenire. Atacantul italian a luat o actiune pe cont propriu in banda stanga. El a a driblat mai multi adversari, a ajuns in fata portii si a ridicat mingea peste portar in minutul 73, reusind o executie superba.

el shaarawy finally bagged his first goal since returning to Roma

pic.twitter.com/WL9ffrkJZD — Junior Maruwa (@juniormaruwa) March 11, 2021

Mancini a inchis tabela 4 minute mai tarziu, iar scorul final a fost 3-0 pentru Roma.