Pentru ei rivalitatea Inter-Juve nu exista. Dusmani pe teren, o dau la PACE in privat. La mijloc e si o moldoveanca de-a noastra!

Fundasii olandezi Stefan de Vrij si Matthijs de Ligt isi petrec timpul liber impreuna si nu tin cont de "bataliile" directe din Serie A.

Supranumite "Derby d'Italia", meciurile dintre Inter si Juventus produc cea mai mare rivalitate din Cizma, astfel ca pare greu de crezut ca doi jucatori din cele doua tabere diferite sa fie foarte buni prieteni si sa se intalneasca extrem de des.

Exceptia fericita e data de amicitia dintre olandezii De Vrij (Inter) si De Ligt (Juve), care dupa finalul intarziat al sezonului din Serie A si-au facut programul de vacanta in asa fel incat sa se poata intalni. N-au avut prea multe ocazii de acest gen, asta pentru ca De Vrij si-a continuat parcursul in Europa League, ajungand pana in finala de astazi cu Sevilla.

Astfel, la inceputul lunii august, internationalii olandezi si-au luat iubitele si au petrecut cateva zile impreuna, dupa cum se poate vedea din fotografia de colectie postata pe Instagram de iubita lui De Vrij, Doina Turcanu. Aceasta e o tanara care are legaturi puternice cu tara noastra, fiind nascuta in Republica Moldova. Doina si Stefan s-au cunoscut la Roma, in perioada in care fotbalistul juca la Lazio