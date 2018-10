Cea mai sexy moldoveanca a devenit mama! Cum arata fata care a filmat alaturi de Justin Bieber

Varsta nu conteaza! Cea mai sexy moldoveanca este casatorita cu un egiptean putred de bogat in varsta de 64 de ani.

Moldoveanca a devenit celebra dupa ce a aparut intr-un videoclip al lui Justin Bieber. S-a mutat in America si a prins un contract la Victoria's Secret.

Aceasta este buna prietena cu Catrinel Menghia, iar in 2016 s-a casatorit cu unul dintre cei mai bogati oameni din Egipt. Are 64 de ani si a cheltuit un milion de Euro la nunta care a avut loc in Grecia.

Xenia a deveit mama, iar de atunci s-a inchis in sala unde trage tare ca sa revina la forma din trecut. Moldoveanca a aparut in decursul anilor pe copertile celor mai importante reviste din lume.