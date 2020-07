"Esti frumoasa ca un gol in prelungiri!" O MOLDOVEANCA sexy a primit cel mai tare compliment pentru o iubita de fotbalist

Cu origini romanesti, basarabeanca Doina Turcanu e iubita unuia dintre cei mai importanti jucatori de la Inter Milano, fundasul olandez De Vrij.

Intr-o mica masura, se vorbeste si limba romana in vestiarul nerazzurilor, asta pentru ca Stefan de Vrij (28 de ani) e intr-o relatie cu frumoasa Doina, o bruneta din Republica Moldova a carui nume o leaga insa de tara noastra.

Cei doi s-au cunoscut in urma cu cativa ani, pe vremea cand olandezul juca in capitala Italiei, la Lazio, iar de-atunci sunt de nedespartit, asa cum se poate vedea din numeroasele fotografii de cuplu, in diverse vacante, pe care Doina Turcanu le are pe contul de Instagram.

Acum, din cauza faptului ca fotbalistii lui Inter au un program extrem de incarcat, Doina si-a permis o escapada individuala intr-unul dintre cele mai frumoase locuri din nordul Italiei, mai exact in preajma lacului Como. Cu aceasta ocazie, iubita lui De Vrij s-a pozat sexy, in costum de baie, pe marginea unei piscine, citind absorbita o carte.

Unul dintre admiratorii Doinei, probabil un fan infocat al lui Inter, i-a facut acesteia un compliment inedit si total neasteptat: "Sei bella come un gol di Stefan allo scadere", adica "esti frumoasa ca un gol al lui Stefan in prelungiri". Probabil respectivul s-a referit la ultimul gol al lui De Vrij, unul decisiv, inscris contra Parmei, in ultimele minute de joc.