Rio Ferdinand s-a casatorit dupa ce a ramas vaduv. Cum arata sotia cu 13 ani mai tanara. FOTO

Rio Ferdinand si-a refacut viata dupa decesul sotiei sale.

La 40 de ani, Rio Ferdinand e comentator la BT Sport pentru meciurile din Premier League si Champions League dupa o cariera plina de succes la Manchester United.

Fostul mare fundas a ramas vaduv in 2015, cand prima sotie, Rebecca Ellison, a murit dupa o batalie cu cancerul. Rio a inceput apoi sa se intalneasca cu Kate Wright, vedeta de reality show din Marea Britanie, cu 13 ani mai tanara.

Cei doi s-au casatorit in weekend intr-o statiune de lux din Turcia, iar Ferdinand a izbucnit in lacrimi cand si-a vazut aleasa pe covorul rosu. "A fost o zi foarte emotionanta pentru mine. Kate e minunata, cei trei copii ai mei au pasit alaturi de ea spre altar", a povestit Rio in OK Magazine.

Lorenz, 13, Tate, 11, si Tia sunt cei trei copii ai lui Rio Ferdinand din prima casnicie.

VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO