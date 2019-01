Cristiano Ronaldo, EGALAT in clasamentul golgheterilor din Serie A dupa NEBUNIA de astazi! Cum a reactionat portughezul dupa ce un atacant a dat PATRU GOLURI

Ronaldo a fost egalat in clasament.

Cristiano Ronaldo a fost egalat in clasamentul golgheterilor din Serie A de Zapata de la Atalanta! Accidentat in startul sezonului, acesta a reusit 14 goluri in doar 8 partide, 4 dintre acestea venind astazi in partida cu Frosinone. Antrenorul lui Juventus a declarat ca Ronaldo nu a dat in vreun fel importanta reusitelor lui Zapata.

"Serie A se intoarce maine. Ei (Chievo) se descurca bine cu Di Carlo, cred in supravietuire si nu va fi deloc un meci usor. (Ronaldo) nu are nevoie de golurile lui Zapata pentru a fi motivat. Mereu cauta lucruri care sa-l motiveze, la fel cum facem toti.



Trebuie sa incepem noul an in cel mai bun mod posibil. Am castigat primul trofeu si trebuie sa continuam sa jucam bine. Dybala este un jucator important pentru noi. Are sanse de gol, mereu a avut. Acum incheiem actiunile mult mai rapid ca pana acum. Tragem la poarta mai usor in primul rand datorita lui Ronaldo. Paulo poate progresa, toti trebuie sa faca un pas in fata" a spus Massimiliano Allegri.