Lovitura grea încasată de Cristi Chivu și Inter Milano!

Prin urmare, Lautaro Martinez va fi indisponibil până pe 8 noiembrie, potrivit tuttomercatoweb.com .

Căpitanul și decarul „nerazzurrilor” a suferit o leziune musculară la nivelul flexorilor coapsei stângi, diagnostic confirmat oficial de campioana Italiei.

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Meciurile la care Martinez va lipsi

Dacă nu se va recupera înainte de termenul prevăzut, Martinez va rata șapte meciuri importante pentru Inter.

Dintre acestea, cinci partide sunt în Serie A și alte două în Liga Campionilor.

17 octombrie: Bologna - Inter (Serie A)

Bologna - Inter (Serie A) 21 octombrie: Inter - Șahtior Donețk (Liga Campionilor)

Inter - Șahtior Donețk (Liga Campionilor) 25 octombrie: Inter - Fiorentina (Serie A)

Inter - Fiorentina (Serie A) 28 octombrie: Venezia - Inter (Serie A)

Venezia - Inter (Serie A) 31 octombrie: Milano - Inter (Serie A)

Milano - Inter (Serie A) 3 noiembrie: Feyenoord - Inter (Liga Campionilor)

Feyenoord - Inter (Liga Campionilor) 8 noiembrie: Inter - Como (Serie A)

În sezonul curent, Lautaro Martinez a marcat pentru Inter Milano patru goluri în cinci apariții din Serie A și două goluri în tot atâtea jocuri din Champions League.