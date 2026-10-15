Lovitura grea încasată de Cristi Chivu și Inter Milano!

Lovitura grea încasată de Cristi Chivu și Inter Milano! Serie A
Alexandru Hațieganu
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Cristi Chivu a primit o veste proastă în vederea următoarelor partide pe care le va disputa Inter Milano. 

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Din articol

Lautaro Martinez (29 de ani) s-a accidentat în Inter Milano - Club Brugge 3-4, duel contând pentru etapa a doua din grupa unică a Ligii Campionilor. 

Verdictul medicilor în cazul lui Lautaro Martinez

Căpitanul și decarul „nerazzurrilor” a suferit o leziune musculară la nivelul flexorilor coapsei stângi, diagnostic confirmat oficial de campioana Italiei.

Prin urmare, Lautaro Martinez va fi indisponibil până pe 8 noiembrie, potrivit tuttomercatoweb.com.

Lautaro Martinez

  • Lautaro martinez
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Pau Cubarsi și Lautaro Martinez/ Captură TV
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Meciurile la care Martinez va lipsi 

Dacă nu se va recupera înainte de termenul prevăzut, Martinez va rata șapte meciuri importante pentru Inter.

Dintre acestea, cinci partide sunt în Serie A și alte două în Liga Campionilor.  

  • 17 octombrie: Bologna - Inter (Serie A)
  • 21 octombrie: Inter - Șahtior Donețk (Liga Campionilor)
  • 25 octombrie: Inter - Fiorentina (Serie A)
  • 28 octombrie: Venezia - Inter (Serie A)
  • 31 octombrie: Milano - Inter (Serie A)
  • 3 noiembrie: Feyenoord - Inter (Liga Campionilor)
  • 8 noiembrie: Inter - Como (Serie A)

În sezonul curent, Lautaro Martinez a marcat pentru Inter Milano patru goluri în cinci apariții din Serie A și două goluri în tot atâtea jocuri din Champions League.

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