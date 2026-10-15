Lovitura grea încasată de Cristi Chivu și Inter Milano!

Lautaro Martinez (29 de ani) s-a accidentat în Inter Milano - Club Brugge 3-4, duel contând pentru etapa a doua din grupa unică a Ligii Campionilor.
Verdictul medicilor în cazul lui Lautaro Martinez
Căpitanul și decarul „nerazzurrilor” a suferit o leziune musculară la nivelul flexorilor coapsei stângi, diagnostic confirmat oficial de campioana Italiei.
Prin urmare, Lautaro Martinez va fi indisponibil până pe 8 noiembrie, potrivit tuttomercatoweb.com.
Meciurile la care Martinez va lipsi
Dacă nu se va recupera înainte de termenul prevăzut, Martinez va rata șapte meciuri importante pentru Inter.
Dintre acestea, cinci partide sunt în Serie A și alte două în Liga Campionilor.
- 17 octombrie: Bologna - Inter (Serie A)
- 21 octombrie: Inter - Șahtior Donețk (Liga Campionilor)
- 25 octombrie: Inter - Fiorentina (Serie A)
- 28 octombrie: Venezia - Inter (Serie A)
- 31 octombrie: Milano - Inter (Serie A)
- 3 noiembrie: Feyenoord - Inter (Liga Campionilor)
- 8 noiembrie: Inter - Como (Serie A)
În sezonul curent, Lautaro Martinez a marcat pentru Inter Milano patru goluri în cinci apariții din Serie A și două goluri în tot atâtea jocuri din Champions League.