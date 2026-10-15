Chivu, implicat direct în rușinea săptămânii pentru fotbalul italian: ce au publicat analiștii, de necrezut!

Ce a pățit Italia, în această săptămână, în cea mai tare competiție europeană intercluburi confirmă, în întregime, spusele lui Chivu. Începând de marți, când a pornit la drum etapa a doua din Champions League, formațiile din Serie A au înșirat înfrângerile. Iată rezultatele lor:

Italia are o problemă fotbalistică reală și tot mai mare. Nu degeaba spune Chivu (45 de ani) că intensistatea jocului diferă foarte mult în Serie A, comparativ cu ce se întâmplă în Champions League.

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Inter, șanse tot mai mici pentru atingerea fazelor eliminatorii

În ceea ce privește Inter Milano, campioana Italiei are, de fapt, cele mai grave probleme, în Champions League, dacă ne referim strict la formațiile din Serie A. Pentru că echipa lui Chivu a înregistrat șapte înfrângeri, în ultimele opt meciuri disputate în UCL!

Firește, cu acest bilanț, Inter are șanse tot mai mici, de a atinge fazele eliminatorii ale competiției. Iată procentele calculate de Football Meets Data, după etapa a doua din Champions League:

Inter să ajungă în optimi: șanse de 43,2%

Inter în sferturi: 18,2%

Inter în semifinale: 7,4%

Inter în finală: 2,8%

Inter să câștige Champions League: 1,1%

Spania pune sare pe rana Italiei

Dacă formațiile din Serie A au devenit ciuca bătăilor, în Champions League, în schimb, reprezentantele din La Liga defilează, în această competiție. Marți și miercuri, ibericii au mers din victorie în victorie, după cum se poate vedea mai jos:

Atletico Madrid – Manchester United (Anglia), scor 2-0

Galatasaray (Turcia) – Barcelona, scor 1-4

Villarreal – Napoli (Italia), scor 3-1

AS Roma (Italia) – Real Madrid, scor 3-4

Betis – FC Porto (Portugalia), scor 3-2

Această demonstrație de forță din partea cluburilor din La Liga vine după ce, în vară, naționala Spaniei a câștigat Mondialul american de o manieră impresionantă. Și precedentul turneu fotbalistic major, Euro 2024, fusese câștigat de naționala Spaniei.