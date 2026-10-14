Cristi Chivu și Inter Milano, aproape să dea lovitura: 60.000.000 de €!

Cristi Chivu și Inter Milano, aproape să dea lovitura: 60.000.000 de €! Serie A
Alexandru Hațieganu
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Inter Milano poate fi implicată într-o mutare spectaculoasă.

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cristi chivuCristian ChivuSerie AInter MilanoInterAndy Diouf
Din articol

Chelsea și Arsenal îl urmăresc îndeaproape pe mijlocașul central al echipei Inter Milano, Andy Diouf (23 de ani).

Inter vrea între 50 și 60 de milioane de euro pentru Andy Diouf

Barcelona și PSG sunt, de asemenea, cu ochii pe mijlocașul evaluat de Inter la o sumă cuprinsă între 50 și 60 de milioane de euro, informează publicația Caught Offside, citată de Transfer News Live

Decizia conducerii milanezilor

În același timp, Inter nu dorește să-l vândă pe Diouf în ianuarie, el având contract cu clubul milanez până în 2030.

Andy Diouf a ajuns la „nerazzuri” în august 2025 pentru aproape 26 de milioane de euro plătite către Lens. De atunci, a jucat în 34 de meciuri, a marcat patru goluri și a oferit trei pase decisive. El a câștigat, sub pregătirea lui Cristi Chivu, Serie A și Cupa Italiei. 

Diouf a mai jucat pentru FC Basel și Stade Rennais, având două selecții pentru naționala Franței. 

Cristi Chivu

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Sursa foto: Imago Images.
Sursa foto: Imago Images
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