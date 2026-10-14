Cristi Chivu și Inter Milano, aproape să dea lovitura: 60.000.000 de €!

Barcelona și PSG sunt, de asemenea, cu ochii pe mijlocașul evaluat de Inter la o sumă cuprinsă între 50 și 60 de milioane de euro, informează publicația Caught Offside, citată de Transfer News Live .

Chelsea și Arsenal îl urmăresc îndeaproape pe mijlocașul central al echipei Inter Milano , Andy Diouf (23 de ani).

Decizia conducerii milanezilor

În același timp, Inter nu dorește să-l vândă pe Diouf în ianuarie, el având contract cu clubul milanez până în 2030.

Andy Diouf a ajuns la „nerazzuri” în august 2025 pentru aproape 26 de milioane de euro plătite către Lens. De atunci, a jucat în 34 de meciuri, a marcat patru goluri și a oferit trei pase decisive. El a câștigat, sub pregătirea lui Cristi Chivu, Serie A și Cupa Italiei.

Diouf a mai jucat pentru FC Basel și Stade Rennais, având două selecții pentru naționala Franței.