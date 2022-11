Juventus plănuiește o adevărată lovitură la nivel de conducere, după ce toți șefii clubului și-au dat demisia

Decizia luată de șefii lui Juventus, în frunte cu Andrea Agnelli, a venit după ce conducătorii torinezi au fost implicați într-o anchetă care viza o evaziune fiscală de peste 200 de milioane de euro.

Bianconerii ar putea avea în staff-ul administrativ unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a clubului, scrie jurnalistul Nicolo Schira, pe contul său de Twitter.

Giorgio Chiellini (38 de ani) a plecat de la Juventus în vara acestui an, la Los Angeles FC, dar ar putea ocupa un post în cadrul clubului ”în următoarele luni”. Dacă acest lucru se va întâmpla, ar fi echivalentul finalului pentru cariera de fotbalist a lui Chiellini, de nouă ori campion al Italiei cu gruparea bianconeră și campion european cu naționala Italiei în 2021.

Giorgio #Chiellini could have a role in the new #Juventus’ management in the next months. #transfers