Primul mare transfer al verii reusit de Juventus! A efectuat vizita medicala si urmeaza sa semneze contractul cu "Batrana Doamna"

Juventus face primul mare transfer al verii.



Juventus il transfera pe fundasul stanga Luca Pellegrini de la AS Roma. Pellegrini a efectuat vizita medicala in aceasta dimineata si urmeaza sa semneze contractul cu campioana Italiei.

Juventus il trimite la Roma pe Leonardo Spinazzola, un fundas central in varsta de 26 de ani care a fost imprumutat in ultimii ani la mai multe echipe din Italia.



Luca Pellegrini poate juca si ca mijlocas stanga, iar cota sa de piata este 5 milioane de euro. In schimbul lui Spinazzola, Juventus cere 15 milioane de euro.