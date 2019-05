"Avionul" Keseru, gata sa decoleze spre EURO! Atacantul vrea sa continue in Bulgaria: "Mi-as dori sa raman pana punem steaua pe tricou!"

"Avionul" Keseru e gata sa decoleze spre EURO!

E visul lui sa joace la un turneu final pe Arena Nationala! Romania joaca in Norvegia, vinerea viitoare la PRO TV!

Keseru face avionul dupa fiecare gol. Spera sa repede bucuria si in Norvegia - pe 7 iunie, in direct la PRO TV!



"Imi doresc foarte mult, ma simt bine si sunt entuziasmat! E o senzatie de nedescris, momentul ala parca nu iti controlezi emotiile, inclusiv fiul meu o face acasa. E ceva incredibil, cand se apuca in casa de unul singur, da cu mingea in poarta si face asa...", a declarat Claudiu Keseru.

Ca sa ramana in carti pentru EURO, Romania n-are voie sa piarda in Norvegia! Lui Keseru ii merge bine in Bulgaria si n-are de gand sa o lase pe Ludogoret. Tocmai a iesit campion.

"Mi-as dori sa raman pana punem steaua pe tricou,sa fie 10 titluri castigate, mai ales 10 la rand, ceea ce nu cred ca s-a intamplat in istorie", a mai precizat Keseru.