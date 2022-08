Jose Mourinho, cuvinte mari pentru Ionuț Radu după Roma - Cremonese: "A fost fantastic!"

Portarul român a fost pus la grea încercare de ofensiva Romei, din care au făcut parte jucători precum Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy, Nicolo Zaniolo sau Tammy Abraham. În total, gazdele au avut 12 șuturi pe portă, iar Radu a fost învins doar de o lovitură de cap din careul mic a lui Chris Smalling, care a rămas nemarcat în careul mic.

Jose Mourinho îl laudă pe Ionuț Radu

La finalul meciului de pe Olimpico, Jose Mourinho, antrenorul lui AS Roma, a felicitat-o pe Cremonese, iar despre Ionuț Radu a spus că a fost "fantastic".

"Felicitări lui Cremonese! În primele 20-25 de minute am avut șanse de a marca și de a închide meciul, însă nu am reușit. Am înfruntat o echipă bună, bine organizată și cu un antrenor de calitate. Nu a fost un meci simplu. Felicitări și arbitrului, și el a fost bun.

Puteam să rezolvăm meciul din primele 20 de minute, dar s-au închis foarte bine. Radu a fost fantastic, iar atunci când o echipă favorită nu închide meciul îi este foarte dificil ulterior", a spus Jose Mourinho, citat de TMW.

9 este nota pe care Ionuț Radu a primit-o din partea Sofa Score, cea mai mare de pe teren

Pentru Ionuț Radu a fost primul meci după gafa din meciul cu Fiorentina (2-3), din precedenta etapă. Atunci, după un joc excelent, cu o mulțime de parade spectculoase, fostul căpitan al naționalei U21 a scăpat mingea în poartă la o centrare, în minutul 90+5, iar echipa sa a fost învinsă la limită.

Pentru Cremonese este a doua înfrângere la limită în acest sezon, iar echipa lui Ionuț Radu și Vlad Chiricheș nu are niciun punct. În runda următoare, Cremonese va primi vizita lui Torino.

De partea cealaltă, Roma are punctaj maxim după două etape, iar acum se pregătește pentru derby-ul cu Juventus, din runda următoare.