Hoții i-au spart casa lui Lukasz Skorupski. Ce i-au furat portarului de la Bologna

Ultimul ”prădat” a fost Lukasz Skorupski, portarul lui Bologna. Luni seară, în timpul duelului cu Napoli, pierdut de Bologna cu 2-0, casa acestuia a fost jefuită, anunță poliția din Italia, prin intermediul presei.

Din casa acestuia au fost extrase bijuterii și ceasuri cu o valoare estimată de 50.000 de euro. Portarul a fost cel ce a sunat poliția, în aceasta nefiind nimeni la ora jafului. Portarul a fost titular în partida de luni.

Poliția face cercetări în acest caz, urmând să fie audiați mai mulți martori, ancheta încercând să prindă ”prădătorul”. Portarul de 30 de ani, ajuns la Bologna în 2018, este în fața unui sezon bun, având 7 meciuri fără gol primit în 21 de partide jucate în Serie A.

Crescut de Gornik, acesta a mai evoluat pentru Radzionkow, AS Roma și Empoli, având la activ 5 selecții pentru naționala Poloniei, un meci în 2012, două în 2018, unul în 2020 și unul în 2021. Dintre acestea, doar un duel cu San Marino a fost oficial.

Bologna goalkeeper Lukasz Skorupski had his home burgled while he was playing against Napoli in Serie A, thieves reportedly getting away with items worth €50,000 https://t.co/pZiaQg5Qg2 #Bologna #Napoli #SerieA #BolognaNapoli #SerieATIM #Calcio