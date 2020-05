Higuain ii spune ADIO lui RONALDO! Cu cine negociaza superstarul lui Juve

Jurnalistii americani au aruncat bomba! Potrivit publicatiei Washington Post, atacantul argentinian Gonzalo Higuain va ajunge, cel mai tarziu in vara lui 2021, la DC United, unde evolueaza fratele sau, Federico.

Aceasta este echipa la care, in sezonul precedent, a jucat si Wayne Rooney.

Transferul se poate realiza in aceasta vara sau anul viitor, cand expira contractul argentinianului cu supercampioana Italiei. Aceasta mutare este, in opinia americanilor, un blockbuster, mai ales pentru ca nu se intampla foarte des ca 2 frati sa fie coechipieri.

Gonzalo Higuain a ajuns la Juventus in 2016, dupa 2 ani petrecuti la Napoli. In anii petrecuti sub contract cu clubul alb-negru, argentinianul a fost imprumutat la Milan si la Chelsea, dar in actualul sezon a revenit la Juventus si a evoluat in aproape toate partidele disputate pana la pauza cauzata de noul coronavirus.

Mutarea lui Higuain la o alta echipa este sigura, acum fiind incerta doar data de la care se va produce acest transfer. Avand in vedere ca Juventus cauta alternative pentru postul de atacant, plecarea fotbalistului de 32 de ani ar putea avea loc in aceasta vara.