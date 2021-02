Mutare SOC a seicilor miliardari de la City! Au cumparat un club din liga a 4-a si au ajuns la 11 echipe in total!

Arabii au pus mana pe inca un club!

City Football Group a oficializat preluarea lui Vannes, echipa din liga a 4-a franceza! Este a 11-a echipa controlata de milionarii din Emiratele Arabe Unite, care o mai au in Franta si pe Troyes. In afara de Manchester City, Abu Dhabi United Group mai are pachete majoritare de actiuni la New York City FC sau Melbourne City.

"Vannes Olympique Club, prin intermediul presedintelui Maxime Ray, a incheiat un parteneriat tehnic cu City Football Group. Programuele vor fi puse in aplicare de clubul englez Manchester City pentru a-si raspandi know-how-ul. Parteneriatul ii va permite lui Vannes Olympique Club sa-si urmareasca obiectivele de dezvoltare prin intermediul folosirii experientei, tehnologiei si a strategiei de formare a staff-ului echipei", anunta Vannes printr-un comunicat oficial.

Vannes e pe loc de retrogradare in liga a 4-a din Franta. Are 8 puncte in 8 etape. Liga a 4-a farnceza e suspendata pentru moment din cauza pandemiei, dar meciurile vor fi reluate in curand.



Vannes Olympique Club ✖️ City Football Group ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/JS3QMPmo3v — Vannes OC - Officiel (@VocfootOfficiel) February 18, 2021

Tweet city Vannes Citeste si: