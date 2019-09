SCANDAL la JUVE! Un jucator s-a enervat pe Sarri si l-a criticat dur: "Sunt socat si nervos!" De la ce a pornit totul

Tehnicianul celor de la Juventus a surprins prin decizia de a nu-i convoca pe Emre Can si Mario Mandzukic in lotul pentru cea mai importanta competitie.

Juventus a facut publica lista scurta de 25 de jucatori pe care se va baza in Champions League, iar cei doi jucatori au fost foarte surprinsi sa nu se regaseasca pe aceasta lista.

Emre Can nu si-a lasat asteptata reactia si a criticat dur decizia lui Maurizio Sarri:"Sunt socat si nervos. Saptamana trecuta clubul mi-a promis cu totul altceva, chiar am refuzat oferte foarte bune pe baza acelor promisiuni. Ieri, antrenorul mi-a comunicat in mai putin de un minut, ca nu voi face parte din jucataorii care vor juca in Champions League", a spus Can.

Jucatorul turc a avut mai multe oferte in aceasta vara, una dintrte ele fiind de la Paris Saint-Germain, care l-ar fi dorit ca inlocuitor al lui Adrien Rabiot, plecat in aceasta vara chiar la Juventus.

Emre Can a ajuns la Juventus in vara lui 2018, din postura de jucator liber de contract, dupa ce se despartise de Liverpool. Mijlocasul a imbracat tricoul lui Juventus in 38 de partide si a marcat de patru ori.