Jose Mourinho a anunțat în urmă cu două săptămâni faptul că Nicolo Zaniolo a cerut să o părăsească pe AS Roma, echipă la care este legitimat din vara anului 2018 și la care ar mai fi avut contract până la finalul lunii iunie 2024.

Marca a anunțat la sfârșitul lui ianuarie că Zaniolo a fost amenințat cu moartea în fața casei sale, după ce a fost mustrat de câțiva fani în urma înfrângerii cu 1-2 în fața celor de la Napoli, liderul din primul eșalon al Italiei.

Cel mai probabil, asta l-a determinat pe Nicolo Zaniolo să se înțeleagă cât mai repede cu o altă echipă. În acest sens, jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, a informat prin intermediul rețelelor de social media că italianul a fost deja transferat la Galatasaray.

Expert în transferuri, jurnalistul a evidențiat că Nicolo Zaniolo a semnat un contract valid până în 2027, iar suma de transfer se apropie de 20 milioane de euro cu tot cu bonusuri. De asemenea, fotbalistul va avea și o clauză în valoare de 35 milioane și va zbura în Istanbul marți pentru a face vizita medicală.

Nicolò Zaniolo to Galatasaray, here we go. Permanent deal agreed, fee close to €20m with add-ons — contract will be valid until 2027. ???????????? #Galatasaray

Deal will include €35m release clause.

✈️ Zaniolo, set to fly to Istanbul today as expected. Medical tests scheduled. pic.twitter.com/apTQ9yUjUg