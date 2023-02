Portarul englez Freddie Toomer, în vârstă de 30 de ani, a fost eroul lui Hong Kong Football Club în ultima etapă din campionatul asiatic, Hong Kong Premier League.

Goalkeeper-ul a avut o execuție fabuloasă în minutul 90+6 al întâlnirii cu Resources Capital: foarfeca sa, venită după un corner, a adus golul de 1-1!

Toomer, născut în Southampton, a evoluat în țara natală doar în diviziile inferioare și este legitimat la clubul din Hong Kong din 2017.

Cu Hong Kong Football Club, englezul a promovat în 2021 în prima ligă.

???????? Love this! English goalkeeper Freddie Toomer scoring a 96th minute equaliser for HKFC against Resources Capital in the Hong Kong Premier League yesterday! #hkfootball pic.twitter.com/J7vjHJXg7x