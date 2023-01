I-a spus lui Mourinho că vrea să plece și nu a stat pe gânduri! Fotbalistul s-a înțeles deja cu noua echipă

„Nicolo Zaniolo a cerut să plece de la club, dar nu suntem siguri dacă se va întâmpla asta. Ne trebuie o ofertă bună să-l lăsăm pe Zaniolo să plece și încă nu am primit-o. Cred că va rămâne, totuși”, spunea Mourinho în urmă cu câteva zile.

Între timp, Nicolo Zaniolo s-a înțeles deja la nivel personal cu AC Milan, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano. Italianul a anunțat că prioritatea numărul unu a fotbalistului să semneze cu echipa de pe San Siro.

Fabrizio Romano a mai anunțat recent pe rețelele social media că Roma își dorește 35/40 milioane de euro pe serviciile jucătorului, iar AC Milan vrea în clipa de față trupei lui Mourinho doar să-l împrumute pe Zaniolo cu o clauză de cumpărare.

De altfel, gruparea din Premier League, Bournemouth, a trimis deja o ofertă clubului din Serie A de 30 milioane de euro plus 10 la sută procente în cazul unui viitor transfer la o altă echipă.

More on Nicolò Zaniolo. Understand his priority is AC Milan, he wants the move as personal terms are already agreed. ????⚫️???????? #transfers

Bournemouth have offered €30m fee plus add-ons and 10% sell-on clause to AS Roma. Milan are offering loan with buy clause, no agreement yet. pic.twitter.com/1MWWnjojKn