Diego Fabbrini le-a spus italienilor de ce a ales să plece din România

În ultima zi de mercato din Italia, mijlocașul italian care a jucat în România pentru FC Botoșani și Dinamo a prins un transfer la o echipă la care poate prinde mai multe minute, după ce nu a fost folosit deloc în acest sezon de cei de la Ascoli, în Serie B.

Mijlocașul a semnat în Serie C, cu cei de la Lucchese, pentru care a și evoluat în două meciuri. Recent, Fabbrini a acordat un interviu pentru Gazzetta Lucchese, o publicație locală, și le-a spus italienilor de ce a ales să plece din România.

Fabbrini a dezvăluit de ce a plecat din România

Printre altele, Fabbrini a vorbit și despre cariera sa și le-a spus jurnaliștilor italieni că a decis să se întoarcă în țara sa natală pentru a fi mai aproape de familia sa.

”Am visat să ajung fotbalist și visul meu a devenit realitate, am jucat în ligi importante, precum Serie A, am jucat în preliminariile Champions League cu Udinese. Cel mai bun meci al meu? Îmi adus aminte de unul, când eram la Udine, era ultima zi a campionatului și am câștigat cu 2-1 împotriva Cataniei și am înscris golul care ne-a asigurat prezența în preliminariile Champions League.

După Palermo, am vrut să merg în străinătate, trebuie să spun că fotbalul englez este dintr-o altă lume, fără presiune particulară. Am fost în Spania, apoi în România, iar apoi din motive ce țin de familie am decis să mă întorc în Italia”, a spus Fabbrini, printre altele, într-un amplu interviu acordat pentru sursa citată.

Fabbrini are un CV impresionant. A jucat în Serie A, la Udinese și Palermo, dar și în Championship, la Watford, Millwall, Birmingham și Middlesbrough.

În 2016, Birmingham plătea nu mai puțin de două milioane de euro pentru a-l transfera definitiv pe mijlocașul italian. De la Birmingham a ajuns la FC Botoșani, doi ani mai târziu, iar apoi au urmat CSKA Sofia și Dinamo.