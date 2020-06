Fermecatoarea Diletta Leotta se intoarce pe stadioane, dar cu tribunele goale. Incredibil ce i-au cerut fanii in trecut. Toti au ramas MASCA

Serie A este ultimul campionat de top care se va relua dupa intreruperea cauzata de pandemie, sambata fiind programate primele meciuri, Torino - Parma si Verona - Cagliari.

O data cu aceste intalniri, fanii fotbalului din Italia si nu numai o vor putea admira din nou la lucru pe faimoasa Diletta Leotta (28 de ani), considerata cea mai sexy jurnalista sportiva din lume. Ca de obicei, ea va analiza in maniera personala, chiar din interiorul arenelor, cele mai importante dispute, iar spectatorii se vor delecta cu tinutele sale sexy.

Pentru a prefata evenimentul, Diletta s-a pozat in tribune, avand in mana o foaie de meci, dar fara spectatori in jurul sau, asa cum va fi de-acum inainte, cel putin pentru o perioada. Totusi, pentru frumoasa jurnalista a postului DAZN exista si o latura buna in acest aspect, ea urmand sa scape astfel de numeroasele tachinari de care se lovea, in special din partea publicului masculin.

De referinta este episodul petrecut la finalul anului trecut, la un meci dintre Napoli si Brescia. Astfel, plimbandu-se cu echipa de filmare pe pista arenei, Diletta afost luata in colimator de o parte a galeriei napoletane. "Fuori le tettte, Diletta fuori le tette!" (,,Diletta, arata-ti sanii”, in traducere libera) a fost scandarea sexista la care nu se astepta nimeni. Total surprinsă de ce-i aud urechile, Diletta Leotta a schiţat un zâmbet larg, de uimire, şi le-a făcut acelor spectatori un gest de negare, mai întâi cu mâna, apoi cu degetul în jos.