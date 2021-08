Altă ehipă, același Mourinho! Portughezul a făcut show în ultimul amical al Romei și a fost eliminat de arbitru 

AS Roma a disputat un amical pe terenul celor de la Real Betis. Însă partida nu a decurs cum se aștepta Mourinho. La scorul de 2-2, antrenorul portughez i-a repoșat arbitrului că nu a văzut un henț la golul lui Alex Moreno. Indignarea tehnicianului a atins cota maximă și a intrat pe teren pentru a-i reproșa centralului decizia, dar acesta nu a avut milă de „The Special One” și i-a arătat cartonașul roșu.

How can you not love Mourinho ????????????????????????#OleOut pic.twitter.com/UAyHD4XPON