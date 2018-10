Allegri, reactie oficiala dupa scandalul in care este implicat Ronaldo: sansele ca portughezul sa fie maine pe teren

Cristiano Ronaldo are parte de toata sustinerea la Juventus.

Numele lui Cristiano Ronaldo a fost pe prima pagina in ziarele din Europa, dar si in publicatiile de peste ocean in ultima perioada. Scandalul in care este implicat starul portughez nu le zdruncina increderea oficialilor si antrenorilor de la Juventus.

Massimiliano Allegri, antrenorul lui Juve, a declarat ca Ronaldo are parte de toata increderea si sustinerea sa, iar jucatorul este pregatit din punct de vedere psihic sa intre pe teren in meciul de campionat din acest weekend contra lui Udinese.

"Cristiano este bine. Este normal sa-l ajutam intr-un moment delicat, dar el este destul de puternic pentru a se concentra la meciul de maine, de a intra pe teren si pentru a juca bine. Ronaldo este pregatit de joc. Profesionalismul lui pe teren si in afara lui este indiscutabil", a declarat Allegri in cadrul unei conferinte de presa.

Reactia lui Allegri vine la doar o zi dupa anuntul oficial facut de Juventus ca urmare a acuzatiilor de viol care ii se aduc lui Ronaldo.

"Cristiano Ronaldo a aratat in ultimele luni un profesionalism grozav si determinare, lucruri apreciate de toata lumea de la Juventus. Evenimentele presupuse ce ar fi avut loc in urma cu aproape 10 ani nu schimba aceasta opinie, impartasita de toti cei care au intrat in contact cu acest campion grozav" au scris cei de la Juventus pe contul oficial de Twitter.

Kathryn Mayorga, o americanca in varsta de 34 de ani, il acuza pe Cristiano Ronaldo ca a violat-o in 2009. Politia statului Nevada a dispus la inceputul acestei saptamani redeschiderea unei anchete ce a stat in stare latenta in ultimii 10 ani.