Hat-trick de SENZATIE in doar 38 de minute! Prestatia de SUPER-CLASA a lui Milik l-a propulsat in istoria lui Napoli | VIDEO 

Milik a facut show in prima repriza cu Genk si a reusit o tripla de senzatie. Atacantul polonez a deschis scorul in minutul 3, dupa o gafa a portarului debutant de 17 ani al lui Genk.

In minutul 26, Milik a primit o pasa precisa in interiorul careului de la Lorenzo si scorul de pe tabela era 2-0 pentru Napoli.

Polonezul a reusit hat-trick-ul in minutul 37, cand a transformat o lovitura de la 11 metri.

Milik a devenit primul jucator din istoria lui Napoli care marcheaza un hat-trick in Champions League.

Arek Milik is the first ever Napoli player to score a #UCL hat-trick.

