Statistica nu ne ajuta! De ce trebuie Romania sa castige cu Germania si cum ne putem califica in semifinale

Romania a castigat primul meci cu Cehia de la EHF EURO 2018, insa partida de sambata ar putea conta doar pentru calificarea in grupele principale ale competitiei.

Spre deosebire de Campionatul Mondial, acolo unde pana in aceasta editie, primele patru echipe din fiecare grupa se calificau intr-un tablou eliminatoriu, la European, faza urmatoare e o grupa principala, unde echipele vor porni cu punctele stranse in meciurile cu celelalte echipe calificate. Asadar, daca Romania nu castiga puncte in meciurile cu Germania si Norvegia, sunt sanse mari ca o eventuala calificare in semifinalele EHF EURO 2018 sa fie compromisa.





Asadar, meciul cu Germania de luni, de la ora 19:00, devine crucial. O victorie azi, iar drumul spre primele patru echipe ale Europei devine chiar posibil. Insa partida nu e nici pe departe atat de facila pe cat se asteptau « tricolorele » inainte de startul turneului, dupa ce nemtoaicele au avut probleme mari in atac in partidele amicale. Impresia a fost stearsa de o evolutie excelenta contra Norvegiei in primul meci de la Brest, victoria cu 33:32 fiind perfect meritata pentru nationala germana. Iar Romania pare ca are un complex de inferioritate in fata nemtoaicelor cel putin la Euro, unde nu a castigat decat un singur meci din cele sase disputate. Coincidenta face ca acesta sa fie chiar ultimul, in partida pentru locurile 5-6 de acum doi ani, cand Neagu&co. au castigat cu 23:22.

„Au crescut foarte mult în ultimii 2 ani, cred ca au acumulat experienţă si s-a văzut lucrul acesta in meciul cu Norvegia. Nu va fi o partida usoara, dar, la fel, depinde de noi. Trebuie sa jucam bine, sa fim unite si impreuna putem realiza orice”, a spus pivotul Romaniei, Crina Pintea, care a marcat cinci goluri in meciul cu Cehia.





De ce trebuie sa ne temem de Germania? Chiar daca e o echipa extrem de tanara, cu o medie de varsta de doar 24,7 ani, nemtoaicele au imprumutat stilul antrenorului olandez Henk Groener, care pregateste nationala germana de la inceputul acestui an. Repunerile rapide dupa gol au creat probleme chiar si Norvegiei, o echipa cunoscuta pentru stilul rapid, astfel ca nationala noastra va trebui sa aiba atentie suplimentara si sa dovedeasca o pregatire fizica excelenta pentru acest meci. Totodata, inexactitatile de la meciul cu Cehia ar trebui sa nu mai existe, pentru ca Germania a revenit de trei ori de la cel putin trei goluri in meciul cu Norvegia, astfel ca din punct de vedere mental, adversarele noastre stau excelent.



Care sunt, insa, avantajele Romaniei ? In primul rand, Cristina Neagu, care poate inscrie usor goluri. Meciul e cu atat mai important pentru Neagu, cu cat poate deveni cea mai buna marcatoare din istoria Europeanului, in cazul in care inscrie cinci goluri in acest joc. Ar depasi-o pe unguroaica Agnes Farkas, care a marcat 205 goluri in cariera la turneele EHF EURO. Mai mult, cuplul Neagu-Pintea a parut imbatabil in meciul cu Cehia, Pintea reusind si ea cinci goluri si alte sase aruncari de la 7 metri scoase. Inceputul e crucial, la fel cum a fost si cu Cehia, dar si mai important e ca macar o jucatoare din linia de 9 metri sa isi faca treaba la fel de bine ca in jocul precedent. Eliza Buceschi a iesit la rampa, cu noua goluri, in victoria de sambata, primind si premiul pentru cea mai buna jucatoare a partidei. Dar poate Eliza sa faca un nou meci mare ? Ramane de vazut.

Autor: Adrian Costeiu