Prima reacție din tabăra Muntenegrului după victoria cu România, scor 35-34

România putea ajunge cu un pas mai aproape de semifinale dacă ar fi învins Muntenegru, însă visul tricolorelor a fost sfărâmat și pe fondul unor erori ale arbitrelor din Austria.

Dacă Germania nu învinge Franța în această seară, Muntenegru ajunge în semifinale, după o pauză de opt ani. Marta Batinovic, goalkeeper-ul Muntenegrului, a vorbit "la cald" despre victoria dificilă repurtată împotriva României.

"Este cu adevărat minunată această performanță. Sunt atât de mândră de această echipă, jucăm ca Sunt atât de fericită că mergem în Slovenia (n.r.: pentru semifinale). Totul este deschis. De asemenea, sunt mândră de fanii noștri, puteți vedea că au venit aici să ne susțină. Acest lucru este cu adevărat senzațional pentru noi", a declarat Marta Batinovic, pentru site-ul EHF.

Clasament

1. Franţa 6 puncte (3 jocuri)

2. Muntenegru 6 (4)

3. Spania 3 (3)

4. Olanda 3 (4)

5. Germania 2 (3)

6. România 2 (4)

