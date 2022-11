„Am o relație bună cu Iftime”. Antrenorul care ar putea s-o preia pe FC Botoșani după despărțirea de Mihai Teja

Valeriu Iftime, patronul botoșănenilor, se află în căutarea unui antrenor care o poate prelua pe FC Botoșani din mers. Întâi, finanțatorul a pus ochii pe Andrei Prepeliță, dar acum lucrurile ar putea lua o altă întorsătură.

Florin Bratu, fostul selecționer de la România U21, a evidențiat faptul că se află într-o relație bună cu Valeriu Iftime și a lăudat jucătorii lui FC Botoșani.

Clubul se află pe locul 12 în clasamentul Superligii, după 17 etape, însă cu un meci în minus. FC Botoșani a strâns 20 de puncte, după ce a înregistrat patru victorii, opt rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

Ce a spus Florin Bratu

„Nu ascund că am o relație bună cu domnul Iftime. Vedem ce va fi în zilele următoare. Mai vorbim (n.r. – cu Valeriu Iftime). Am spus-o, echipa de la Botoșani, lotul, are potential.

E o echipă foarte tehnică, cu jucători interesanți, în special cei străini. Pe lângă ei, sunt jucători cu experiență români, Mihai Roman I și II.

La Botoșani sunt jucători cu care poți face lucruri interesante. Boli, Dican, linia de fund, îi stiu. Sunt trei-patru jucători în lot cu care am lucrat”, a precizat Florin Bratu, potrivit Digi Sport.

Antrenorul invitat de Valeriu Iftime la negocieri în direct la Pro Arena

„Dacă o să faceți o analiză, o să vedeți că s-ar putea să fie mai potrivit pentru FC Botoșani Adrian (Iencsi) decât Andrei (Prepeliță).

Chiar am avut o discuție cu cineva, care printre doi-trei antrenori pe care i-a numit l-a spus și pe Adrian Iensci și chiar m-am uitat. Eu îl confundam la un moment dat...

Chiar nu fac glume. Acum însă am o teamă... pentru că am încercat ceva cu Teja și nu a ieșit ce trebuie și acum mi-e un pic teamă și aș vrea să merg cu cineva care a mai trecut pe la Botoșani.

Eu nu sunt din fotbal și aleg antrenorii mai ales din punct de vedere uman și tocmai pentru asta trebuie să-i cunosc”, a spus Valeriu Iftime la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”, care a adăugat pe finalul intervenției că așteaptă un mesaj de la Iencsi pentru a discuta despre o posibilă colaborare: „Chiar îl rog pe Adrian să-mi dea un SMS”.