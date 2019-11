Laslo si Bazaliu sunt OUT de la Campionatul Mondial! Masurile luate de FRH dupa scandalul de dopaj in care jucatoarele sunt implicate

Federatia Romana de Handbal a luat o decizie in cazul scandalului de dopaj in care au fost implicate jucatoarele de la Corona Brasov.

Cristina Laslo, Bianca Bazaliu si Daciana Hosu sunt jucatoarele notificate oficial ca s-au dopat. Jucatoarele de la Corona ar fi folosit terapia cu laser intravenos, ceea ce este interzisa de WADA.

Presedintele Federatiei Romane de Handbal a reactionat dupa scandal, lamurind situatia jucatoarelor.

"Fetele care au fost notificate de ANAD raman in tara, celelalte merg la Mondial. S-a completat lotul cu Anca Polocoser si Patricia Vizitiu. Au ramas in tara Laslo, Bazaliu si Elena Dache, care stau in stand-by. Asteptam clarificari sa vedem daca aceasta procedura este considerata doping sau nu", a declarat Alexandru Dedu pentru Gazeta Sporturilor.