Final Four-ul de la Budapesta | Ce echipe se luptă pentru trofeul Ligii Campionilor la handbal feminin

Rapid și CSM București nu au reușit să se califice la marele turneu final din Ungaria, iar România nu are nicio echipă în Final Four-ul de la Budapesta. Pentru prima dată în această competiție, Rapid a ieșit cu fruntea sus după dubla cu cea mai puternică formație Liga Campionilor, Vipers (Norvegia), deținătoarea trofeului. La Vipers evoluează și una dintre legendele handbalului mondial, portarul Kristine Lunde, multiplă medaliată cu aur la JO, CM și CE.

În schimb, CSM București a avut o șansă mare de a accede între cele mai bune patru echipe ale continentului. Elevele lui Adi Vasile aveau de surmontat patru goluri după înfruntarea din Danemarca, scor 28-32 cu Esbjerg. Duminică, la Sala Polivalentă, în fața 5.000 de spectatori, Cristina Neagu și colegele ei au reușit o primă repriză entuziasmantă și se aflau în cărți după primele 30 de minute.

În actul secund însă, brigada de arbitraj din Spania le-a tocat sistematic pe "Tigroaice". Au fost eliminate Arntzen și Crina Pintea, decizii fără nicio justificare compatibilă cu regulamentul, iar antrenorul Adi Vasile și Cristina Neagu au criticat în termeni duri maniera de arbitraj. Pentru CSM Bucureşti a fost prima înfrângere a sezonului pe teren propriu în Liga Campionilor.

