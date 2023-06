EHF a anunțat marți după-amiaza numele echipelor participante în grupele Champions League la handbal masculin.

Dinamo, campioana invincibilă din Liga Zimbrilor antrenată de Xavi Pascual, care în ultima ediție a ajuns până în play-off-ul pentru sferturile de finală ale competiției, nu a primit wild-card-ul mult dorit!

”10 echipe pentru 6 wild-carduri! Sperăm să fim din nou în EHF Champions League!”, anunțase săptămâna trecută CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a clubului.

În sezonul recent încheiat din EHF Champions League, campioana României a fost eliminată în play-off-ul de calificare în sferturile de finală.

”Dulăii” lui Xavi Pascual au fost opriți de THW Kiel, scor 28-42 la București și 32-31 în Germania.

These are the 16 teams participating in the next edition of the ???????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????.

The draw will take place on 27 June at ⏰ 11:00 CEST in ???? Vienna. Teams will be drawn in two groups of eight.

Read more ????https://t.co/dIXmIPp0n1 pic.twitter.com/bks7RJWVXw