Șoc în finala EHF Champions League! Favoritele Barca și PSG joacă finala mică! Înfrângere la limită pentru francezi cu Kielce

După eliminarea Barcelonei în fața lui Magdeburg, la loviturile de departajare, PSG era văzută ca fiind favorită la câștigarea trofeului. Planurile francezilor au fost date peste cap însă de Kielce, care a început în forță partida de la Koln, care s-a desfășurat în fața unei săli sold-out, sub privirile a 19.750 de spectatori, scrie ehfcl.eurohandball.com.

Abia în minutul 25 Kielce a mărit însă avantajul de pe tabelă cu trei goluri avans, având nu mai puțin de patru reușite consecutive. La pauză, gruparea din Polonia a intrat cu un avans de două goluri, scor 16-14.

A doua repriză a fost complet diferită față de prima, cu un singur gol marcat în primele opt minute de joc. Cu toate astea, Kielce a rămas în avantaj până în ultimul sfert de oră, când PSG părea că poate face o remontada și a trecut chiar în avantaj, în minutul 48.

Finalul a fost unul strâns și părea că oricare echipă are șansa de a se califica în marea finală, însă portarul lui Kielce, Andreas Wolff, a făcut diferența, având intervenții devisive în fața lui Luc Steins și Elohim Prandi.

