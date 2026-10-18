Vicecampioana CSM Bucureşti a pierdut lamentabil duminică, pe teren propriu, cu formaţia norvegiană Sola HK, scor 22-30 (11-14), în etapa a VI-a din Grupa A a Ligii Campionilor. Pentru Sola HK a fost prima victorie în grupă.

Concurență serioasă pentru Ianis Stoica! Un internațional cu 7 selecții îi poate lua fața în cursa pentru Bundesliga

Nottingham Forest - Arsenal 0-1! „Tunarii” au urcat pe locul #2 în Premier League

Angers - Marseille 2-5, pe VOYO! Alte trei meciuri din Ligue 1 s-au jucat azi. Urmează Lyon - Nice, de la 21:45

CSM Bucureşti, învinsă categoric de Sola HK

Principalele marcatoare ale partidei au fost Friis 7 goluri, Dmitrieva 4, Brnovic 3 și Maslova 3 pentru CSM Bucureşti, respectiv Herrem 5, Brandbu 4, Gudmestad 4 și Gronstad 4 pentru Sola HK.

În celelalte meciuri din runda a şasea s-au înregistrat următoarele rezultate: FTC Budapesta – Borussia Dortmund 39-25, Team Esbjerg – Brest 35-26 şi Krim – Buducnost 24-23.

După şase etape etape, FTC Budapesta este lider neînvins cu 12 puncte, fiind urmată de Team Esbjerg 10, Brest 8, CSM Bucureşti 6, Borussia 6, Sola HK 2, Buducnost 2, Krim 2.

Parcursul CSM București din Liga Campionilor

În primele etape, CSM Bucureşti a obţinut următoarele rezultate: 37-29 cu Krim Ljubljana, 36-26 cu Buducnost 36-26, 32-25 cu Borussia Dortmund, 23-24 cu FTC Budapesta și 34-31 cu Team Esbjerg.

Următorul program pentru vicecampioana României aduce dubla cu Brest Bretagne Handball, pe 7 şi 15 noiembrie.

În Grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana Gloria Bistriţa.

Primele două clasate în fiecare grupă avansează direct în sferturile de finală, în timp ce echipele de pe poziţiile 3-6 din fiecare grupă vor evolua în faza play-off, în dublă manşă.

Învingătoarele se vor califica şi ele în sferturile de finală, în care se va lupta pentru Turneul Final Four (29-30 mai 2027).

Deţinătoarea trofeului este Metz Handball. La Turneul Final Four din 2026, CSM Bucureşti a obţinut medalia de bronz.

News.ro