Vineri, 10 mai, superstarul francez a anunțat că ediția 2023/24 va fi ultima în care va îmbrăca echipamentul formației dirijate în clipa de față de Luis Enrique.

Cotat la 180 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Kylian Mbappe va semna, cel mai probabil, cu Real Madrid, având în vedere speculațiile din presa internațională.

Decizia-șoc luată de PSG, la o săptămână după ce Kylian Mbappe și-a anunțat plecarea

Duminică seară, de la ora 22:00, Paris Saint-Germain o va întâlni pe Metz în ultima etapă a primului eșalon din Franța, în deplasare, pe ”Stade Saint-Symphorien”.

Conform lemonde.fr, Kylian Mbappe nu va face parte din lotul parizienilor împotriva echipei pregătite de românul Ladislau Boloni. ”Starul nu a fost inclus în lista de 20 de jucători selectată de Luis Enrique”, notează francezii.

Sursa citată a informat că Mbappe nu face parte nici din lista jucătorilor accidentați. Așadar, este o decizie stranie luată de Luis Enrique, în ciuda faptului că PSG a fost deja încoronată drept campioana Franței.

Trupa de pe ”Parc des Princes” e prima clasată cu 73 de puncte. După 33 de etape, PSG a înregistrat 21 de victorii, 10 rezultate de egalitate și două înfrângeri.

Ce a spus Kylian Mbappe despre plecarea de la PSG

Așa cum se zvonea în presa internațională de ceva timp, Kylian Mbappe nu va mai rămâne la PSG și în sezonul următor. Superstarul francez și-a anunțat plecarea de la trupa pariziană printr-un videoclip postat pe rețelele social media.

”Salut! Sunt Kylian. Vreau să vorbesc cu voi. Mereu am vrut. Vreau să anunț că ăsta este ultimul meu an la PSG. Aventura noastră se va încheia în săptămânile următoare. Sunt emoționat. Sunt onorat că am purtat tricoul celui mai mare club din Franța”, a spus Kylian Mbappe într-un videoclip postat pe platforma Twitter/X.

PSG l-a achiziționat pe Kylian Mbappe în 2018 de la AS Monaco. Șeicii din Paris au achitat nu mai puțin de 180 de milioane de euro pentru starul cotat atunci la 120 de milioane de site-urile de specialitate. Acum, Mbappe este cotat la 180 de milioane.