Valentin Mihăilă și-a decis viitorul! Ce spune despre plecarea de la Parma

După meci, fotbalistul ofensiv de bandă a vorbit și despre viitorul său la Parma. Mihăilă a ținut să puncteze că mai are contract cu un sezon cu Parma și că în momentul de față nu se gândește la plecare.

În plus, Mihăilă a susținut că așteaptă cu nerăbdare să înceapă antrenamentele alături de naționala României, care se pregătește de Campionatul European din Germania.

"Îmi doream de mult să mă întorc să văd un meci. Mă bucur că am apucat să văd meciul, mă bucur că au câștigat băieții și mă bucur că i-am reîntâlnit pe unii dintre ei (n.r. - foștii săi colegi de la Universitatea Craiova). Cu mare parte dintre ei țin legătura. Cu Mitriță, cu Vlădoiu și cu Screciu am o relație foarte bună și vorbesc săptămânal.

Eu sunt bine, aștept să dăm drumul la antrenamente la echipa națională și să fie totul în regulă. (n.r.- dacă România poate să treacă de faza grupelor la EURO 2024) Normal, acesta e obiectivul nostru, să trecem de grupe și, de ce nu?, să mergem în etapa următoare.

Pe Bană (n.r.- marcatorul golului de 1-1 în meciul Universitatea Craiova - Sepsi 3-2) îl știu de când eram la juniori, era un copil foarte talentat. Mă bucur că a reușit să ajungă la prima echipă și să demonstreze că este talentat și să aibă o carieră foarte frumoasă. Am văzut golul, îl știu de când era mic și îl urmăream. Îi urez multă baftă și sper să urmeze drumurile noastre.

Toată lumea mă întreabă dacă rămân la Parma. Eu am contract cu Parma încă un an de zile, m-am gândit doar să promovăm în Serie A și acum mă gândesc doar la Campionatul European. De trei ani, de când am retrogradat, așteptăm să promovăm. Este o mândrie să joci la Parma și să joci în Serie A", a spus Valentin Mihăilă, potrivit Gazeta de Sud.

Programul României la Euro 2024

Luni, 17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (München, 16:00)

Sâmbătă, 22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Köln, 22:00)

Miercuri, 26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00)

Meciurile de la Euro 2024 vor fi transmise ÎN DIRECT de PRO TV, Pro Arena și VOYO. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe SPORT.RO.

Până la Campionatul European din Germania, România va disputa două meciuri amicale în care va înfrunta Bulgaria și Liechtenstein, pe 4, respectiv 7 iunie, ambele vor avea loc pe Stadionul Steaua.