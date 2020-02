Cristina Neagu scrie istorie in Champions League! A stabilit un RECORD INCREDIBIL

CSM Bucuresti a invins pe Metz, scor 34-23, in Main Round.

Cristina Neagu si-a doborat recordul de goluri marcate intr-un meci de Liga Campionilor! Interul stanga a reusit 14 goluri in meciul din weekend, cu 2 mai mult decat precedentul record, cand a inscris de 12 ori in poarta polonezelor de la Vystal Gdinia, in editia 2017-2018.

In urma victoriei, CSM revine in cartile calificarii, Cristina Neagu fiind extrem de fericita la finalul partidei.

"Pentru noi, fiecare meci ramas in aceasta grupa este ca o finala. Si cred ca intreaga echipa a facut un meci seznational cu Metz. Sunt foarte, foarte mandra de cum am luptat.

Sa avem aceasta atitudine si sa credem in victorie pana la capat... Avem o echipa care se poate bate cu orice alta formatie din Liga Campionilor", a spus cea mai valoroasa handbalista a lumii.