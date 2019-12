"Am repetat cate ceva pentru meciurile viitoare, am jucat handbal frumos!" Amariei dupa infrangerea la 9 goluri cu Rusia

Carmen Amariei e multumita de ceea ce a vazut la nationala Romaniei in meciul cu Rusia, in ciuda infrangerii la 9 goluri.

Fosta mare jucatoare a Romaniei spune ca Ryde a incercat sa repete pentru meciurile urmatoare. Nationala mai intalneste Suedia si Japonia la Campionatul Mondial.

"Am incercat sa aratam un handbal frumos, s-a vrut sa se lucreze la niste relatii de joc pentru meciurile viitoare. Rusia e o forta in momentul de fata. Nu poti sa anticipezi o cadere, poti sa anticipezi niste erori, mai ales ca in lotul Romaniei sunt multe jucatoare tinere, fara experienta. Una sau doua greseli se pot intampla in momentele psihologice ale jocului. Au fost incercate cateva surprize pentru meciurile care urmeaza. N-as pune problema ratarii semifinalelor, avand in vedere cum am inceput Mondialul. Fetele au aratat ca pot sa joace un handbal frumos, antrenorul a stiut sa-si gestioneze situatiile de criza, toate acuzatiile aduse prin intermediul presei. Chiar si in aceasta situatie de criza, Romania a mers in main round. In timpul derularii acestui Mondial, toata lumea trebuie sa incurajeze aceste fete, trebuie sa le transmitem un mesaj emotional pozitiv. Criticile constructive sunt foarte bune, cat timp stii sa le oferi. Sportivul trebuie tinut cu moralul ridicat, nu sa-i aduci aminte de greselile pe care le face. ", a spus Carmen Amariei la Digisport.