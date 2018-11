Reporterita PLACATA de un jucator de un fotbal american! Reactia de milioane a jucatorului: "Pot sa te scot in oras?" VIDEO

S-a intamplat la un meci din campionatul de colegii in SUA. Laura Rutledge de la ESPN transmitea in direct in momentul in care un jucator a gresit tinta si a placat-o intr-un mod brutal. Femeia a zdruncinata serios, dar a scapat nevatamata. Ea le-a multumit celor care s-au oferit s-o ajute imediat.

Fosta Miss Florida, Laura i-a atras atentia jucatorului care a placat-o. Prather Hudson si-a cerut scuze prin intermediul Twitter, iar apoi a invitat-o in oras pe frumoasa reporterita.

"Hey, Laura. Imi pare rau ca te-am placat, dar ...pot sa te iau la 7?", a scris jucatorul. Femeia nu a raspuns pana acum. :)

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened...even though I’m a Gator ???? pic.twitter.com/b1FTCPaqtH