Sfârșit de drum pentru Jude Bellingham? Borussia Dortmund s-a hotărât în privința starului englez: „Vom încerca să facem asta”

Jude Bellingham a bifat 21 de apariții în actuala stagiune din Bundesliga, a reușit să marcheze patru goluri și să paseze decisiv în nu mai puțin de patru situații, pentru echipa care se află în vârful clasamentului în clipa de față, Borussia Dortmund.

Directorul sportiv al formației de pe Signal Iduna Park, Sebastian Kehl, a vorbit despre situația contractuală a lui Jude Bellingham și a evidențiat faptul că va încerca să-i prelungească înțelegerea care expiră la sfârșitul lui iunie 2025.

„O să încercă să-i extind contractul, da. Nu am vorbit cu Jude sau familia sa până acum. Jucătorul se simte relaxat și e focusat să joace fotbal”, a spus Sebastian Kehl, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Borussia Dortmund director Kehl tells ZDF on Jude Bellingham: “I will try to extend his contract, yes”. ????????⚫️ #BVB

“We have not spoken with Jude and his family yet. The player is relaxed and focussed on football”. pic.twitter.com/tU7Dlfkqia