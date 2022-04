S-a pus 'zid' în fața lui Mbappe la Euro 2020, iar acum a făcut show în Bundesliga! Sommer, intervenția sezonului în Germania 

Duelul dintre cele două l-a avut protagonist pe eroul Elveției de la EURO 2020, disputat în vara anului trecut, Yann Sommer. Portarul elvețian care i-a 'interzis' lui Mbappe și campioanei mondiale Franța, prezența în sferturile de finală ale turneului , a reușit intervenții incredibile în meciul cu Mainz.

Goalkeeper-ul a avut o intervenție incredibilă în minutul 48, când echipa sa conducea cu 1-0. Jonathan Burkardt a șutat din fața porții, singur cu portarul, însă Sommer a respins aflându-se în genunchi, cu o singură mână.

Mai mult decât atât, elvețianul a mai avut intervenții extrem de bune pe tot parcursul partidei, fiind cel mai bun jucător de pe teren.

What. A. Save. Yann Sommer with a superb save at 1-0 to deny Jonathan Burkardt - easily one of the Bundesliga's most consistent & best goalkeepers over the last 5-7 years - contender for save of the season.pic.twitter.com/gmy21miscA