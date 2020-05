S-a certat cu tatal lui din cauza echipei preferate! Fostul star al lui Schalke sare in sprijinul favoritilor

Una dintre echipele care a scris istorie in Germania trece printr-o etapa dificila.

Schalke 04 nu a mai castigat nici un meci de la jumatatea lunii ianuarie, iar acest lucru a provocat un adevarat scandal in familia unuia dintre jucatorii crescuti de clubul din Gelsenkirchen.

Tatal mijlocasului Max Meyer, care evolueaza in prezent la Crystal Palace in Premier League, a facut un video de la volan in care a ridiculizat situatia echipei "minerilor".

Papa von Max Meyer mit der bezahlte Lambo durch die verbotene Stadt zum Steuerberater. Besser geht nich, Männer! #schalke #s04 #maxmeyer pic.twitter.com/HzTA0EEZKN — FINN DE RELLA (@f7nnderella) May 29, 2020

Prima persoana care a reactionat la acest video a fost Max Meyer, care a scris un mesaj pe o retea de socializare.

"Tocmai am aflat despre un video al tatalui meu care m-a socat profund! Este ceva inadmisibil din toate punctele de vedere. Eu multumesc clubului Schalke pentru tot si vreau sa anunt ca ma distantez total de continutul acestui video!"

Echipa lui David Wagner are 10 partide consecutive fara victorie, fiind invinsa in toate cele 3 meciuri disputate de la reluarea campionatului. In urmatoarea etapa, maine, de la ora 16.30, Schalke 04 va primi vizita celor de la Werder Bremen.