Mihai Stoica, reacție vehementă după FCSB - Petrolul: "Îi transmit lui Pîrvu să nu mai fie atât de mirat!"

După meciul câștigat la limită de FCSB pe Arena Națională contra Petrolului, scor 1-0, Florin Pîrvu a spus că a fost "surprins enorm" să vadă că liderul a preferat să tragă de timp pe finalul jocului.

Mihai Stoica, după FCSB - Petrolul: "Îi transmit lui Pîrvu să nu mai fie atât de mirat!"

Deranjat de declarația antrenoriului, Mihai Stoica a oferit o replică. Oficialul vicecampioanei recunoaște că FCSB a tras de timp, însă susține că strategia a fost una normală.

"Noi suferim și câștigăm meciuri pe care, în mod normal, la ce jucam până nu demult, făceam câte o prostie pe final. Chiar în meciul cu Petrolul (n.r - din tur, încheiat 2-2).

Voiam să-i transmit lui Pîrvu să nu mai fie atât de mirat că am tras de timp. Nu știu cât am tras de timp, dar clar am jucat să fie 1-0. Ce ar fi vrut? Să luăm gol în minutul 94? Eu cred că ar fi vrut, dar uite că nu se mai poate", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Ce a spus Florin Pîrvu după meciul cu FCSB: "Au jucat la rezultat. M-a surprins să-i văd acasă la ei, pe Arena Națională, să tragă de timp"

”Nu suntem resemnați. E clar. După cum ați văzut și în seara asta, chiar dacă prima repriză am închis-o destul de bine spun eu, repriza a doua pe încep au reușit să marcheze. Și după asta eu am schimbat jocul și am reușit să punem mai multă presiune pe ei. Cred că am reușit pe ei să punem o presiune, fără să concretizăm, dar plutea golul în aer, cum se spune.

Aș vrea să nu vorbesc despre arbitraj. Nu sunt un antrenor care vorbește de arbitraj, dar au fost câteva situații care ar trebui să fie analizate. Nu știu dacă faultul la Bratu sau mâna în gât pusă lui Ișfan. Cred că se puteau analiza lucrurile astea.

Tot timpul putem face mai mult noi ca antrenori. Și acum după meci te gândești că puteam face mai mult. FCSB începând de la jumătatea reprizei a doua au început să tragă de timp la ei acasă. Pe mine m-a surprins enorm lucrul acesta. Probabil a fost strategia lor. Au jucat la rezultat. M-a surprins să-i văd acasă la ei, pe Arena Națională, să tragă de timp”, a spus Florin Pîrvu după meci.