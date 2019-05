Ribery a anuntat ca se transfera: "Mai joc un an sau doi, apoi ma voi intoarce la Bayern intr-o functie". Unde are cele mai mari sanse sa mearga

Ribery pleaca de la Bayern in vara. El anunta ca va mai juca "un an sau doi".

Franck Ribery, extrema franceza a lui Bayern Munchen, care a anuntat ca va parasi gruparea din Bundesliga la finele sezonului, a afirmat ca nu intentioneaza sa puna ghetele in cui, ci vrea sa mai joace incă un an sau doi.

Ribery: "Mai joc un an sau doi"



"Am cateva optiuni, dar este inca prea devreme pentru a le anunta si a spune unde voi fi sezonul viitor. Dar ceva va fi, asta cu siguranta. Vreau sa mai joc un an sau doi, apoi cu siguranta voi reveni la Bayern Munchen", a declarat marti francezul, fara a oferi alte detalii.

Franck Ribery (36 ani) se va desparti in aceasta vara de Bayern Munchen, la care a evoluat in ultimii 12 ani, a anuntat luni campioana en titre a Germaniei, care va organiza un meci de adio in onoarea fostului international francez si a olandezului Arjen Roben, un alt "veteran" care va pleca de pe Allianz Arena la finalul acestui sezon.

"Atunci cand am venit la Bayern mi s-a indeplinit un vis. Despartirea nu va fi usoara, insa nu trebuie sa uitam niciodata ceea ce am realizat impreuna, cele peste 20 de trofee cucerite", a declarat Ribery.

Francezul, care a sosit la Bayern Munchen in vara anului 2007 de la formatia Olympique Marseille, a disputat 422 de meciuri in tricoul bavarezilor, marcand 123 de goluri, ultimul dintre ele sambata, in partida cu Hannover (scor 3-1). In acest meci si-a facut revenirea in echipa si Arjen Robben, care nu mai evoluase din luna noiembrie, din cauza unei accidentari.

Ribery, transfer exotic?!

Pentru Franck Ribery, vara ar putea veni cu un transfer exotic. La 36 de ani, francezul ar putea alege zona araba ori Major League Soccer (Statele Unite), unde i se pot oferi bani buni.