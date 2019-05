LOVITURA URIASA pentru Zidane! Real rateaza prima TINTA din mercato: Bayern a reusit sa "fure" jucatorul cu o clauza incredibila

Real rateaza unul dintre transferurile anuntate pentru aceasta vara.

Hakim Ziyech, mijlocasul in varsta de 26 de ani al lui Ajax, a ales sa mearga la Bayern. Potrivit presei internationale, Ziyech a ajuns la un acord cu clubul german si urmeaza acum ca si cluburile sa se inteleaga. Negocierile dintre Ajax si Bayern nu ar trebui sa dureze prea mult, dovada ca jucatorul a inceput deja cursuri intensive de limba germana.

In ciuda faptului ca este unul dintre jucatorii importanti ai unei echipe din semifinalele UEFA Champions League, Ziyech are o clauza de reziliere incredibila de doar 28 de milioane de euro.

Hakim Ziyech, mijlocasul in varsta de 26 de ani este alesul lui Zidane. Ziyech a marcat 20 de goluri si a oferit 20 de pase decisive in cele 45 de partide jucate in acest sezon pentru Ajax. Ziyech ar putea jucat atat ca mijlocas dreapta, cat si ca mijlocas de creatie.