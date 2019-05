Se termina o era la Bayern! Dupa Robben, si Ribery PLEACA vara asta! Anuntul oficial al clubului

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Franck Ribery se desparte de Bayern dupa 12 ani.

Actualul contract ii expira pe 30 iunie si nu va mai fi prelungit, a anuntat clubul.

"Cand am venit la Bayern, mi s-a implinit un vis. Nu va fi usor sa spun adio, dar sa nu uitam ce am castigat impreuna. Am luat atatea trofee... peste 20", a spus Ribery.

Presedintele lui Bayern, Karl-Heinz Rummenigge: "Franck si Arjen sunt jucatori fantastici. Bayern le datoreaza mult amandurora. Le vom oferi o despartire fantastica si emotionanta. Au ajutat-o pe Bayern sa aiba un deceniu de mari succese".

In 2020, Bayern va organiza un meci demonstrativ pentru Ribery si Robben.

Ribery, 36 de ani, a jucat pentru Metz, Galatsaray sau Marseille inainte sa ajunga la Bayern, in 2007. In nationala Frantei, mijlocasul ofensiv are 81 de meciuri si 16 goluri marcate.