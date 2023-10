Clubul german de fotbal FC Augsburg, aflat pe locul 15 în Bundesliga, primul neretrogradabil, a decis să se despartă luni seara de antrenorul Enrico Maassen (39 ani), la două zile după înfrângerea suferită pe teren propriu în faţa nou-promovatei Darmstadt (1-2), transmite AFP.

''După discuţii întinse şi evaluarea situaţiei sportive, FC Augsburg a decis să se despartă de antrenorul Enrico Maassen cu efect imediat'', a explicat clubul bavarez într-un comunicat, citat de Agerpres.

Interimatul va fi asigurat de antrenorul echipei sub 23 de ani a clubului, Tobias Strobl (foto).

Maassen a venit în Bavaria în vara anului 2022, după ce a antrenat echipa secundă a clubului Borussia Dortmund. El a menţinut echipa în Bundesliga în primul sezon, clasându-se pe locul 15, cu 34 de puncte, un loc deasupra formaţiei VfB Stuttgart, care a disputat un baraj de menţinere.

Conducătorii lui FC Augsburg au apreciat că ''schimbarea postului de antrenor'' era necesară, după eliminarea din Cupa Germaniei de o formaţie de liga a treia, Unterhaching, şi doar o victorie şi două egaluri în şapte etape desfăşurate din Bundesliga.

Maassen este primul antrenor din Bundesliga demis în acest sezon.

